بلدية سرت تبحث مع لجنة من مجلس النواب ترتيبات الجلسة المقرر عقدها في سرت

عقد في بلدية سرت اجتماع موسع لبحث الترتيبات اللازمة لجلسة النواب المنتظرة في سرت، وذلك بحضور رئيس المجلس التسييري سالم عامر مع اللجنة المكلفة من رئيس ديوان مجلس النواب برئاسة علي الشامي.

وأكدت البلدية في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاجتماع بحث عددا من الموضوعات تتمحور حول وضع خطة للترتيبات والاستعدادات لاحتضان سرت جلسات مجلس النواب المقرر عقدها خلال الأيام القادمة واستعراض تقارير عمل اللجان المشكلة وما يتعلق بمقرات إقامة وإعاشة أعضاء المجلس ومرافقيهم والمركز الصحفي.

وأكد البيان أن رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية زاروا مجمع قاعات واقادوقو للإطلاع على مرافق المجمع والقاعات المجهزة لاحتضان جلسات مجلس النواب والوقوف عن كثتب على احتياجات ونواقص المجمع والقاعات وكافة المرافق التابعة له.

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