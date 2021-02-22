السايح يناقش التجهيزات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة

تابع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مستجدات العمل والخطط والتجهيزات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، وذلك خلال اجتماع عقده في مقر الإدارة العامة مع المدير العام للمفوضية، يحيى الجديد، ومديري الإدارات والمكاتب.
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قناة ليبيا
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