وضع حجر الأساس لتنفيذ مبنى للرقابة الإدارية بالفرناج

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 February, 2021

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الثلاثاء وضع حجر الأساس لتنفيذ المبنى الإداري للهيئة بمنطقة الفرناج طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لهيئة الراقبة الإدارية أن رئيس الهيئة سليمان محمد الشنطي وضع أمس الاثنين حجر الأساس مشيرا إلى أهمية ملكية هيئة الرقابة الإدارية لهذا المبنى حفاظا على المال العام ومقدرات الدولة الليبيية.

وتحدث المهندس المشرف على تنفيذ المشروع عن الفترة التي سينجز فيها والتي تصل إلى سنتين كحد أقصى، كما أوضح بأن المبنى مؤلف من جزئين الجزء الرئاسي الخاص بمكتب الرئيس ووكيل الهيئة والجزء الآخر يحتوي على مكاتب الإدارات والأقسام مبينا أن المبنى يستوعب أكثر من 2000 موظف كما يحتوي على موقف سيارات متعدد الطوابق ومصلى وشقق فندقية لزوار الهيئة وأوكل تنفيذ المشروع لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وبأشراف ومتابعة قسم المشروعات بالهيئة.

وحضر حفل وضع حجر الأساس وكيل الهيئة ومدراء الإدارات العامة والمكاتب، وأعضاء من مجلس النواب ورئيس ديوان المحاسبة وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.