في غياب باشاآغا.. مجلس وزراء الوفاق يخصص 600 مليون دينار لتوفير لقاح كورونا واحتياجات مراكز العزل

ليبيا – عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق المنتهية ولايته ليوم الإثنين اجتماعه الأول العادي للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، بحضور النائبين أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة والوزراء باستثناء وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا ، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

السراج استعرض في مستهل الجلسة بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق آخر التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي ومستجدات الوضع في ليبيا، وتم على إثر ذلك اعتماد محضري اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي السابع والثامن للعام الماضي.

وناقش المجلس جدول الأعمال مستهلًا بملف جائحة كورنا؛ حيث قدم رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا خليفة البكوش الذي حضر جانبًا من أعمال الجلسة شرحًا وافيًا عن الظروف بالغة الصعوبة التي تحيط بمواجهة هذا الوباء، وأبرزها عدم صرف مصرف ليبيا المركزي لما تم إقراره سابقًا من قبل المجلس الرئاسي بتخصيص مبلغ مالي في حدود الستمئة مليون دينار لمواجهة الوباء، واحتياجات مراكز العزل ومشغلات المعامل (PCR)، إلى جانب المستلزمات الطبية العاجلة.

وقرر المجلس اثر هذا التوضيح تخصيص مبلغ ستمئة مليون دينار بشكل عاجل لتوفير اللقاح واحتياجات مراكز العزل والمستلزمات الطبية العاجلة لبنود الإمداد الطبي، وتُغطى هذه القيمة المالية من حساب صندوق التأمين الصحي العام، وذلك استثناءً من اللوائح المنظمة لعمل الصندوق، مع التشديد بعدم استخدام المبلغ في أي أغراض أخرى.

وناقش الحضور رؤية الحكومة حول الموازنة المتوقعة للعام المالي 2021، وفقًا للمستجدات السياسية والاقتصادية المتوقعة، والتي ستكون ميزانية موحدة للدولة، حسبما تم الاتفاق حوله خلال زيارة كل من النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزير المالية فرج بومطاري إلى المنطقة الشرقية.

من ناحية أخرى، بحث الاجتماع توحيد المؤسسات العامة للدولة ومقترح التقسيمات الجغرافية والإدارية والاقتصادية بالدولة الليبية، بحيث تكون على شكل سبعة أقاليم اقتصادية، و 12 مقاطعة ” أقاليم إدارية” تتمتع بصفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتتبع كل مقاطعة إداريًا واقتصاديًا مجموعة بلديات، ولكل إقليم رئيس ووكيلان، ومجلس مقاطعة يتكون من عمداء البلديات في نطاق المقاطعة؛ حيث أرجأ المجلس البتَّ في هذا المقترح إلى الاجتماع القادم.

من ناحية ثانية ناقش المجلس تعيين حارس عام خلفًا للسابق؛ تنفيذًا للقانون رقم 36 لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات الأشخاص المعدل بالقانون رقم 47 لعام2012، وتم تأجيله للاطلاع على السيرة الذاتية للمرشح.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية