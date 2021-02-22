جلسة حوارية حول أوضاع نازحي مرزق في سبها

نظمت صحيفة فسانيا جلسة حوارية حول أوضاع النازحين من مدينة مرزق في سبها، بحضور عدد من ناشطي مرزق وقانونيين ومسؤولين في عدة إدارات محلية بالمدينة.
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قناة ليبيا
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