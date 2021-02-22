ليبيا الان

جلسة حوارية حول أوضاع نازحي مرزق في سبها

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت صحيفة فسانيا جلسة حوارية حول أوضاع النازحين من مدينة مرزق في سبها، بحضور عدد من ناشطي مرزق وقانونيين ومسؤولين في عدة إدارات محلية بالمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك