المرعاش: باشاآغا استغل سيناريو اغتياله للضغط على الحكومة الجديدة لإبقائه في منصبه

ليبيا – استبعد المحلل السياسي كامل المرعاش ما أسماه بـ”سيناريو” اغتيال وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، مؤكدًا أن كل المشاهد والصور تفند رواية باشاآغا، وأنه سارع لاستغلال الحدث محليًا ودوليًا للضغط على الحكومة الجديدة، لإبقائه في منصبه.

المرعاش دلل في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الإثنين على روايته قائلًا إن السيارة التي أطلق النار عليها من قبل موكب باشاغا تابعة لما يسمي مليشيا حماية الزاوية، وهي عناصر محلية تتبع مدينة الزاوية وتصادف أن التقيا، وحدث بينهما احتكاك.

وأشار إلى أن كلا الفريقين يتصرف بعقلية وصفها بـ”مليشياوية فوقية” التي تعتبر أن له الأولوية للسير في الطرقات، ولم يعرف كل منهما الآخر إلا بعد تبادل إطلاق النار بينهما.

وأوضح أنه بعد تكشف هذه الحقائق اختار باشاآغا استغلال الحدث سياسيًا وإعلاميا لصالحه، ولحماية عناصر مليشياته الذين هم من بادروا بإطلاق النار وتصويرها على أنها محاولة اغتياله.

وتساءل: “كيف يمكن لسيارة واحدة ليس بها إلا أسلحة خفيفة ولا توجد بها حتى متفجرات، أن تتصدي لرتل من 70 عربة عسكرية وبه مضادات للطيران وسيارات مصفحة، سعر الواحدة منها يزيد عن نصف مليون دولار، اشتراها باشاآغا لحمايته؟”.

المرعاش قال إن الحادث يؤكد أن طرابلس ومناطق شمال الغرب الليبي ما زالت ترزح تحت سيطرة الميليشيات وأن باشاآغا ورغم إلباسه جبة وزير، ما زال يتصرف بعقلية المليشياوي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية