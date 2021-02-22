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منظمة نانا مارن في سبها تنهي تدريباتها حول صناعة السلام

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أنهت منظمة نانا مارن في سبها سلسلة تدريباتها حول صناعة السلام، والتي سعت من خلالها إلى إعداد قادة في السلام والتعايش السلمي، برعاية منظمة الهجرة الدولية، حيث شملت التدريبات أكثر من 100 متدرب في مدينتي سبها والقطرون.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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