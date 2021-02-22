منظمة نانا مارن في سبها تنهي تدريباتها حول صناعة السلام

أنهت منظمة نانا مارن في سبها سلسلة تدريباتها حول صناعة السلام، والتي سعت من خلالها إلى إعداد قادة في السلام والتعايش السلمي، برعاية منظمة الهجرة الدولية، حيث شملت التدريبات أكثر من 100 متدرب في مدينتي سبها والقطرون.
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قناة ليبيا
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