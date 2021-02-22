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مكتب السياحة في بني وليد ينظم دورات تدريبية رفدا للقطاع

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

على مدار 5 أيام تحتضن قاعات كلية الآداب بجامعة بني وليد، عددا من الدورات التدريبية التي ينظمها مكتب السياحة بالمدينة، بمشاركة جمع من المهتمين والمختصين والموظفين بقطاع السياحة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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