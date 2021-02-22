دغيم: لا يحق لـ الدبيبه تقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان قبل اتخاذ هذا الإجراء

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

22 February, 2021

قال عضو مجلس النواب ولجنة الصياغة القانونية بملتقي الحوار السياسي زياد دغيم إنه لا يحق لرئيس الحكومة عبد المجيد الدبيبة تقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان إلا بعد مصادقة مجلس النواب على مخرجات ملتقي الحوار السياسي كبند أول في جلسة التئام مجلس النواب كجلسة خاصة على أن تكون صحيحة الانعقاد مكتملة النصاب الموصوف عند الافتتاح وبالرئاسة الشرعية المتمثلة في رئيس مجلس النواب أو النائبين معا وبالمقر القانوني الحالي بمدينة سرت.

وأضاف دغيم في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أنه إلى حين الالتئام القانوني والمصادقة كبند أول في جدول الأعمال لا شرعية للتشكيل أو التقديم.

وختم دغيم أن البرلمان حسب الاتفاق ملتزم بالتتابع الالتئام القانوني ثم المصادقة تباعا على الاتفاق وبنوده وصولا للباب الرابع والسلطة الجديدة وحكومة الوحدة الوطنية وكل ذلك خلال 21يوما بدأت منذ تبادل الرسائل بين البرلمان والرئيس المكلف وتنتهي يوم 14 مارس 2021م وإلا تقدم التشكيلة الحكومية لملتقي الحوار السياسي .