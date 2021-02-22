مصادر: اجتماع طارئ للمليشيات في طرابلس لبحث التعامل مع مليشيات الزاوية

أكدت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن هناك اجتماعا أمنيا تم عقده بشكل طارئ لعدد من قادة المليشيات في طرابلس وذلك بعد واقعة محاولة اغتيال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.

ومن جانبه قال عضو ما تسمى كتيبة المرسى، محمد رمضان، أن الاجتماع جمع قادة المجموعات المسلحة أبرزهم قادة مجموعات مسلحة من الزنتان وهم عماد ابودربالة وعبد المولى الهمالي ومختار الأخضر، ومن مصراتة، المليشاوي المقرب من باشاغا، محمد الحصان.

وأكد رمضان أن الاجتماع ناقش سبل التعامل مع عدد من المجموعات المسلحة التابعة لمدينة الزاوية والتي دخلت إلى ميدان الشهداء بطرابلس بعد التوتر الأمني مع رتل وزير الداخلية باشاغا.

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