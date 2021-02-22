«قنونو»: العالم أعطانا الشرعية لأن عملياتنا العسكرية «مهنية»

قال محمد قنونو، الناطق باسم “قوات حكومة الوفاق” إنه يشد على أيدى السيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، والسيد عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة، متنمياً لهم التوفيق، وأن: “هذه رسالة للداخل والخارج، ويا إخواننا بداية من أهالى الشهداء والجرحى والمفقودين، أقول لكم: هذه ليبيا، وندعو الله أن تكون ساعة نهاية لكل الآلام والمآسي والفتن والاقتتال والحروب” وفق قوله.

أضاف “قنونو” في مؤتمر اليوم الإثنين: “نؤكد لكم أن المؤسسة العسكرية تنجز عملياتها بكل مهنية، ولهذا أعطانا العالم الشرعية، ونفتخر به، ونؤكد لكم أن المؤسسة العسكرية بعيدة عن كل التجاذبات السياسية والمحاصصة السياسية، وما هي إلا أبناء الصادقين، وهي صمام الأمان لكن من يحاول المساس بليبيا وفبراير والحكومة، وأحذركم مما يسوق بمواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الإعلاميين المتسلقين، ومرضى النفوس والخونة، فليبيا وحدة واحدة، عرب أمازيغ طوارق من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب” على حد قوله.