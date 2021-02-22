ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

22 February, 2021

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق لإنسان في ليبيا تقديمها بلاغ للنائب العام بهدف التحقيق في مزاعم محاولة اغتيال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن أحد التشكيلات المسلحة قام باستعمال الأسلحة الرشاشة وبشكل عشوائي في الطريق العام ، أثناء ازدحامه بسيارات المدنيين ، مما تسبب فى حالة ترويع و هلع للمواطنين الأبرياء مرتادي الطريق العام وكذلك سكان المناطق المجاورة ، وعرض حياتهم وسلامتهم للخطر .

وأضافت اللجنة أنها وجهت بلاغا إلى مكتب النائب العام ، طالبت فيه بفتح تحقيق شامل وعاجل وشفاف بشأن واقعة باشاغا، وكذلك طلب التحقيق في واقعة استعمال الأسلحة الرشاشة و المتوسطة وبشكل عشوائي في الطريق العام، أثناء تواجد مستخدمي الطريق من المدنيين مما عرض حياتهم وسلامتهم للخطر، و أدى لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة، في استهتار فاضح بحياة المدنيين الأبرياء، واستهانة بسيادة القانون والعدالة.

كما دعا البلاغ إلى أن يشمل التحقيق حالات الاعتـداء التي طالت ضباطا وأفرادا من الشرطة ومقرات تابعة لوزارة الداخلية على إثر هذه الأحداث المؤسفة.

وطالبت اللجنة بضرورة العمل على إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام المحلي، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، وإنزال أشد العقوبات بهم وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات الليبي .