اللجنة الوطنية للتطعيمات تشكل فرقًا خاصة لعملية حفظ وتوزيع اللقاح المضاد لكورونا

ليبيا – عقدت اللجنة الوطنية للتطعيمات اجتماعًا أمس الأحد لمناقشة متابعة عملية التعاقد المباشر مع الشركات المصنعة مباشرةً، والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، ومنها (فايزر – جونسن & جونسن – استرا زينيكا – موديرنا) خلال القنوات الرسمية للدولة الليبية الموحدة، من إدارة الصيدلة ومركز الإمداد الطبي.

اللجنة شددت بحسب المكتب الإعلامي للجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا على ضرورة الإسراع فى تحديد موعد لفتح المنظومة الإلكترونية لتسجيل المواطنين المستهدفين في أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، مع مراعاة الأولية للجيش الأبيض الأطقم الطبية والمساعدة العاملة بمراكز العزل والإسعاف وفرق الرصد والتقصي وفنيي المعامل ومصارف الدم.

وأكدت اللجنة تشكيل الفرق الخاصة بعملية توزيع ونقل وحفظ التطعيم من المطارات حتى مراكز التطعيم لكل مرحلة، ومتابعة التأثيرات الجانبية للقاح وإصدار بطاقات أخد التطعيم ونوعه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية