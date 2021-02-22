داخلية الوفاق: إنقاذ 94 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 February, 2021

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنقاذ 94 مهاجر كانوا يستقلون قاربا مطاطيا قبالة السواحل الليبية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الزورق البحري “P300” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، أنقذ 94 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بينهم عدد (10 نساء وطفلين) وجدو بعرض البحر على متن قارب مطاطي متهالك.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى نقطة إنزال المهاجرين التابعة للإدارة بميناء طرابلس البحري وجرى تقديم كافة المساعدات الانسانية والطبية لهم بالتعاون مع والمنظمة الدولية للهجرة وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ورئيس فرع الإدارة طرابلس ورئيس مكتب العمليات البحرية ورئيس قسم الدوريات البحرية.