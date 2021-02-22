ضبط شخصين بحوزتهما خزنة حديدية بها 370 ألف دولار مزورة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، عن ضبط شخصين بحوزتهما خزنة حديديه بها 370 ألف دولار «مزورة»، منوهة «بأن الخزنة الحديدية عند ضبطها كانت موجودة بكرتونة ورقية عليها مستند يوضح انه قد تم شحنها من دولة السعودية العربية إلى العاصمة طرابلس».

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنه في إطار التعاون بين قسم البحث الجنائي بمديرية أمن غريان، وجهاز المباحث الجنائية فرع الجبل بمدينة غريان «تم ضبط كلاً من المدعو (أ.م.ر) والمدعو (م.ر.ع) لحيازتهم لخزنة حديدية بها مبلغ مالي 370 ألف دولار وذلك حسب الضبط والعد والتحريز أثناء ضبطهما بمحل خاص بإسخراج ونسخ المفاتيح وذلك لأجل فتح الخزنة الحديدة موضوع الواقعة».

وأكدت وزارة الداخلية التحقيق مع المتهمين «بخصوص تداول وحيازة العملة لكونها مزورة»، وإحالة المتهمين والأوراق النقدية المضبوطة إلى النيابة العامة وذلك من حيث الاختصاص.

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