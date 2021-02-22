جرحى القوات المسلحة يغلقون طريق المطار ويتهمون الحبري وامراجع غيث بهضم حقوقهم

ناشد جرحى ومصابو القوات المسلحة القائد العام المشير خليفة حفتر بالتدخل العاجل لتسديد ديون الجرحى الخاضعين للرعاية الصحية، وحقوقهم العسكرية المهضومة.

وأغلق الجرحى طريق المطار، اليوم الاثنين، مؤكدين أنهم لن يفتحوه إلا بإشارة من المشير حفتر، إذ لا يثقون إلا به.

وأشار مجموعة من جرحى الجيش الليبي من جميع الكتائب الأمنية والعسكرية، بحسب قولهم في مقطع فيديو نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “الساعة 24″، إلى معاناتهم بسبب الإهمال في العلاج وهضم حقوقهم العسكرية.

وأوضحوا: “نعاني من دواعش المال العام كمحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري ووزير المالية بالحكومة الليبية امراجع غيث وغيرهما من شبكات تستهدف مصلحتها، لذا قررنا إقفال طريق المطار إلى تحقيق مطالبنا”.

ووجهت مجموعة الجرحى رسالة إلى المشير خليفة حفتر، قائلين: “لقد هرمنا من وعودهم الكاذبة والزائفة، لا يكذبون عليك سيدي المشير فنحن لسنا بحال جيدة بل أسوأ مما تظن”.