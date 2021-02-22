على خلفية حادث باشاغا.. بعثة الاتحاد الأوروبي تدعو للتهدئة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 February, 2021

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا جميع الأطراف الفاعلة إلى التهدئة ووقف التصعيد في هذا الوقت الحساس بشكل خاص على خلفية الحادث الأمني الذي تعرض له موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا

وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان اليوم الثلاثاء عن القلق إزاء الحادث الأمني الذي تعرض له باشاغا والمطالبة بإجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن هذا الحادث الخطير.

وأكدت البعثة أن مثل هذه الأعمال هي تذكير قوي بالعمل الهام الذي لا يزال يتعين القيام به في تفكيك الجماعات الإجرامية، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي، ووضع السيطرة الكاملة على قطاع الأمن في أيدي السلطات الشرعية.

وأعربت البعثة عن تشجيعها لجميع الأطراف على تجنب الانقسامات والالتزام بالعملية السياسية التي تفضي إلى انتخابات في 24 ديسمبر مشددة على أن خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر هما السبيل الوحيد للمضي قدمًا.