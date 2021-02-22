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ورشة عمل في بني وليد حول سبل مواجهة خطاب الكراهية

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت مبادرة التغيير السلمي ورشة عمل في مدينة بني وليد حول خطاب الكراهية وسبل مواجهته.

وحملت الورشة التي استمرت ليومين واختتمت الأحد عنوان: السرد المضاد، السرد البديل، لمواجهة خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وناقشت الورشة عدة محاور منها أشكال وأسباب خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي، والآثار التي يُخلّفها في زيادة وتيرة النزاعات، وتطرقت لأهمية التوعية بمخاطر وعواقب خطاب الكراهية، وسبل معالجتها.

وأكدت الورشة التي أقيمت برعاية شبكة صُناع السلام، وحضرها عدد من الإعلاميين ضرورة سَنّ وتفعيل قوانين تنظم وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لإطلاق مبادرات في كافة المناطق الليبية من أجل مكافحة الكراهية، ونشر مبادئ المحبة والتسامح عوضاً عنها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هذي مواضيع واضحة فالدين الأسلامي والشريعة والقانون ـ لا تحتاج ورش ولا سكافاليات ـ وعلى إدارة الأوقاف والشؤون الأسلامية توضيح فبما يتعلق
    بالأعراف والقوانين الأسلامية كما وضحها الشرع للمجتمع المدني الليبي بكافة طوائفه بما في ذلك أأولياء الأمر والتشاور والأحكام المتعلقة بالشئون المدنية والعملية والمظهر العام والتعاون الأمني لحماية الثقافة الدينية الليبية والنهي عن الخروج عن النهج العلمي والعرفي المتعارف عليه في المجتمع الليبي المسلم .

    رد

  • هذي مواضيع واضحة فالدين الأسلامي والشريعة والقانون ـ لا تحتاج ورش ولا سكافاليات ـ وعلى إدارة الأوقاف والشؤون الأسلامية توضيح حتى إعلامياً فبما يتعلق
    بالأعراف والقوانين الأسلامية كما وضحها الشرع للمجتمع المدني الليبي بكافة طوائفه بما في ذلك أأولياء الأمر والتشاور والأحكام المتعلقة بالشئون المدنية والعملية والمظهر العام والتعاون الأمني لحماية الثقافة الدينية الليبية والنهي عن الخروج عن النهج العلمي والعرفي المتعارف عليه في المجتمع الليبي المسلم . ولاحياء فالدين فيما يجب توضيحه حتى في المنهج التعليمي أو التدريبي لكي لا يقع المجتمع في المخالفات والمنهيات التي نهى الله عنها ونبينا الكريم عليه أفضل السلام .

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