ورشة عمل في بني وليد حول سبل مواجهة خطاب الكراهية

نظمت مبادرة التغيير السلمي ورشة عمل في مدينة بني وليد حول خطاب الكراهية وسبل مواجهته.

وحملت الورشة التي استمرت ليومين واختتمت الأحد عنوان: السرد المضاد، السرد البديل، لمواجهة خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وناقشت الورشة عدة محاور منها أشكال وأسباب خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي، والآثار التي يُخلّفها في زيادة وتيرة النزاعات، وتطرقت لأهمية التوعية بمخاطر وعواقب خطاب الكراهية، وسبل معالجتها.

وأكدت الورشة التي أقيمت برعاية شبكة صُناع السلام، وحضرها عدد من الإعلاميين ضرورة سَنّ وتفعيل قوانين تنظم وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لإطلاق مبادرات في كافة المناطق الليبية من أجل مكافحة الكراهية، ونشر مبادئ المحبة والتسامح عوضاً عنها.

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