قلق أوروبي بعد استهداف موكب باشاغا.. ودعوة لوقف التصعيد

عبّرت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عن قلقها إزاء الحادث الأمني الذي تعرّض له موكب وزير الداخلية المفوّض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأحد.

ودعت البعثات في بيان مشترك، “جميع الأطراف الفاعلة إلى التهدئة ووقف التصعيد في هذا الوقت الحساس بشكل خاص، فضلاً عن إجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن هذا الحادث الخطير”.

وقال البيان إن “مثل هذه الأعمال هي تذكير قوي بالعمل المهم الذي لا يزال يتعين القيام به في تفكيك الجماعات الإجرامية، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي، ووضع السيطرة الكاملة على قطاع الأمن في أيدي السلطات الشرعية”.

وحث جميع الأطراف على تجنب الانقسامات والالتزام بالعملية السياسية التي تفضي إلى انتخابات في 24 ديسمبر.

وشدد البيان على أن خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر هما السبيل الوحيد للمُضي قدمًا.

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