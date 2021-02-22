المرصد السوري: قيادات موالية لتركيا تحول المزيد من السوريين إلى “مرتزقة” وترسلهم إلى ليبيا

أكد مدير ما يسمى بالمرصد السوري رامي عبد الرحمن، أن هناك شخصا يدعى “ابو عمشة” يوالي الحكومة التركية ولاءً أعمى، ويقوم بتجهيز المرتزقة لإرسالهم إلى ليبيا، مضيفا أنه هو الذي يقود مجموعات ما تعرف بـ “العمشات”.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحات صحفية، أن المدعو “أبو عمشة” يجهز ويفتتح محال تجارية في عفرين من الأموال التي سرقها من رواتب “المرتزقة”.

وأشار عبد الرحمن، إلى أن أبو عمشة وقيادات آخرين موالين لتركيا يقومون باستقطاب المزيد من السوريين وتحويلهم إلى “مرتزقة” ومن ثم إرسالهم إلى ليبيا.

وقدم عبد الرحمن، تساؤلات للمخابرات التركية، حول ما إذا ما كان هناك وفاق ليبي – ليبي، ماذا تفعل بهؤلاء “المرتزقة” في ليبيا؟؟ لماذا يتم إبقاء الآلاف من “المرتزقة” في ليبيا حتى اللحظة من قبل الحكومة التركية؟؟

وشدد عبد الرحمن، على أن المرتزقة المتواجدين في ليبيا من المفترض أن يعملوا من أجل الحرية والديمقراطية للشعب السوري، لا أن يحملوا السلاح لقتال أبناء الشعب الليبي، خدمة لأجندة خارجية.

ولفت إلى أن هذه رسالة لكل من يقول بأنه يدافع عن حقوق الإنسان، يجب عليه الضغط من أجل إعادة هؤلاء المرتزقة إلى سوريا وترك الشعب الليبي وشأنه.

وذكر عبد الرحمن، أن هناك نحو 200 مرتزق يتم تجهيزهم لإرسالهم إلى ليبيا، مضيفا أنه كان هناك مجموعة من 140 آخرين جرى إدخالهم إلى الأراضي التركية، تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.

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