عاجل ليبيا الان

الاتحاد الأوروبي يدعو لتفكيك المليشيات المسلحة بعد حادثة باشاغا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من مزاعم وقوع حادث أمني لموكب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.
ودعا الاتحاد، في بيان له، جميع الجهات الفاعلة إلى الهدوء ووقف التصعيد، خاصة في هذا الوقت الحساس، وإجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن هذا الحادث.
وأشار الاتحاد، إلى أن مثل هذه الأعمال تعد بمثابة تذكير قوي بالعمل المهم المتبقي لتفكيك الجماعات المسلحة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض السيطرة الكاملة على قطاع الأمن في أيدي السلطات الشرعية.
ودعا الاتحاد، جميع الأطراف الليبية لتجنب الانقسامات والالتزام بالعملية السياسية المؤدية إلى الانتخابات في 24 ديسمبر، مؤكدا على أن خريطة الطريق للجبهة الديمقراطية الشعبية واتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للمضي قدمًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اوروبا تصدر الارهاب لدول الشمال الأفريقي والدول الاسلامية ـ حتى الاسبوع الماضي شكاوي إغتصاب الاطفال والنساء من بعض الأحبار والقسيسين ـ وتجارة الأطفال القاصرين من الدول الفقيرةوالمنكوبة للعمل بهم في ما يخالف الدين والأعراف الدولية حتى في الانحراف ومناجم المعادن وغيره من المحرمات .

    رد

  • شوف الرابط ـ كيف يعاملوا فالمهاجرين ويسرقون ترواث دولهم حتى فالدول والمقاطععات الاسيوية -ويقولون أنهم أبرياء ..!!!

    youtube.com/watch?v=pXvI1JJqR_A

    رد