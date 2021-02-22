الاتحاد الأوروبي يدعو لتفكيك المليشيات المسلحة بعد حادثة باشاغا

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من مزاعم وقوع حادث أمني لموكب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا.

ودعا الاتحاد، في بيان له، جميع الجهات الفاعلة إلى الهدوء ووقف التصعيد، خاصة في هذا الوقت الحساس، وإجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن هذا الحادث.

وأشار الاتحاد، إلى أن مثل هذه الأعمال تعد بمثابة تذكير قوي بالعمل المهم المتبقي لتفكيك الجماعات المسلحة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض السيطرة الكاملة على قطاع الأمن في أيدي السلطات الشرعية.

ودعا الاتحاد، جميع الأطراف الليبية لتجنب الانقسامات والالتزام بالعملية السياسية المؤدية إلى الانتخابات في 24 ديسمبر، مؤكدا على أن خريطة الطريق للجبهة الديمقراطية الشعبية واتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للمضي قدمًا.

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