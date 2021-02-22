ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

22 February, 2021

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري ،اليوم الاثنين ،بمراسم افتتاح معرض درنة للكتاب في دورته الأولى الذي يستمر فعالياته على مدار أسبوع.

وتجول الحبري برفقة نائب رئيس الحكومة ورئيس الهيأة العامة للثقافة والاعلام وعدد من قيادات القوات المسلحة ولفيف من مسؤولي مدينة درنة في اجنحة المعرض.

وتفقد المحافظ اجنحة المعرض الخاصة بدور النشر المشاركة من جميع انحاء البلاد واستمع إلى المشاركين بالمعرض عن اهم الكتب والمراجع والتخفيضات على الكتب لإقامة لأول مرة في ساحة المسجد العتيق بالمدينة.

يشار إلى أن معرض درنة للكتاب يأتي برعاية مصرف ليبيا المركزي والذي يشار فيه اكثر من 40 دار نشر، ويضم أكثر من 20 الف كتاب من مختلف التخصصات والمجالات.