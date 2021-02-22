جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس يتفقد سير العمل بالمدينة القديمة 

أجرى عميد بلدية اغدامس، رفقة المكلف بإدارة جهار تنمية وتطوير المدينة، وعدد من أعضاء المجلس البلدي والعاملين بمكتب الجهاز، جولة تفقدية في المدينة القديمة للاطلاع على سير العمل الذي يأتي ضمن الجهود التي يبذلها الجهاز في إطار الحرص على استدامة الحياة للمدينة القديمة.

يشار إلى أن جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس، قد نفذ عددا من الخزانات الأرضية داخل الرقعة القديمة، كمكون من مكونات منظومة الإطفاء التي فرضتها الظروف السابقة كالحرائق التي اندلعت في أكثر من موقع مؤخرا.

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