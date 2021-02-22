حفتر: لابد من محاسبة المتسببين في عرقلة حل مشاكل الجرحى

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 February, 2021

أكد القائد العام للجيش خليفة حفتر خلال لقائه مدير إدارة شؤون الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب أنه لابد من محاسبة المتسببين في عرقلة حل مشاكل الجرحى والشهداء لكونهم أحد أسباب انتصار القوات المسلحة في حربها على الإرهاب.

وبين المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش أنه جرى خلال اللقاء بحث جل القضايا المتعلقة بالجرحى والشهداء تمهيداً لحلها بشكل نهائي.

وبين المكتب الإعلامي لقيادة الجيش أن قضايا الشهداء والأسرى والمفقودين تندرج ضمن أولويات القيادة العامة.