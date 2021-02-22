المجلس التسييري طبرق يناقش إعادة تنظيم مكتب الإصحاح البيئي 

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، مسألة إعادة تنظيم مكتب الإصحاح البيئي، تمهيدا لدمج موظفي المكتب وإدراجهم في الكادر الوظيفي للبلدية، وذلك خلال اجتماع عقده بوالخطابية مع رئيس قسم شؤون الموظفين، سامي سالم، وموظفي الإصحاح البيئي.

وتناول الاجتماع أيضا ملفي إنهاء الترقيات المتأخرة، وتوفير جهاز تحليل المياه، إضافة إلى تكليف أحد موظفي الإصحاح البيئي بتجهيز عروض لجهاز التحليل.

وتعهد المجلس بتوفير ما يحتاجه مكتب الإصحاح البيئي من أثاث، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.

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