وفد نسائي في سرت لتقديم برامج توعية بدور المرأة في انتخابات البلدية

سرت 22 فبراير 2021 (وال)- وصل وفد نسائي من مدينة بنغازي إلى مدينة سرت، لتقديم برامج توعية للنساء بشأن القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات البلدية.

هذا وسيُشرف وفد نسائي، على لقاء عمل توعوي تثقيفي بدور المرأة في انتخابات البلدية في مدينة سرت، بالتعاون مع مفوضية المجتمع المدني، وذلك سعيًا من اللجنة المركزية للانتخابات، لتقديم برامج توعية للنساء فيما يخص القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات.

وسيتركز برنامج الوفد النسائي على إلقاء محاضرات بقاعة الرباط الأمامي، وستتمثل في “الإطار القانوني لمشاركة المرأة في الانتخابات” للدكتورة ابتسام بحيح، ومحاضرة آليات تنفيذ العملية الانتخابية للدكتورة صباح ناجي، ومحاضرة المعوقات والتحديات لمشاركة المرأة في العملية الانتخابية للأستاذة فاطمة شنيب.

يشار إلى أن وفد نسائي الذي وصل يوم أمس، قد ضم الدكتورة ابتسام بحيح، الدكتورة عبير أمنينه، الأستاذة فاطمة شنيب، الدكتورة نادية البكوش، الدكتورة صباح ماضي، الدكتورة جيهان بن صلاح، وقد كان في استقباله مجلس حكماء مدينة سرت، وعضو المجلس البلدي سرت دكتور علي الزرقة، ومدير مستشفى ابن سيناء، والكاتب العام لجامعة سرت. (وال- سرت) إ م/ ر ت

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