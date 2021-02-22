ليبيا
ليبيا المركزي يوقع تؤامه مع منظمة افلاطون الدولية للتربية المالي
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
22 February, 2021
تم يوم أمس الاحد توقيع مذكرة تفاهم بين كل من منظمة افلاطون الدولية للتعليم المالي ومقرها هولندا بامسترادم متمثلا بالسيد رولاند موناش الرئيس التنفيذي لمنظمة أفلاطون الدولية للتعليم المالي، ومصرف ليبيا المركزي متمثلا بالسيد المحافظ الاستاذ علي الحبري.
وذكرت المنظمة في خطابها أنها تتطلع للبدء هذه الشراكة والعمل معا لدمج برنامج التربية المالية في ليبيا.
وقالت المنظمة إنه خلال هذه المذكرة سيتم اعداد دورة صف اول لمدربين مختصيين في الثقافة المالية في شهر مارس المقبل، وسيقوم بتقديمها متخصصين في الاقتصاد والمحاسبة والتمويل وايضا النشاط المدرسي ونشطاء المجتمع المدني المهتميين بالثقافة المالية.
واضافت المنظمة ان هذه المذكرة ستكون علي فترة 4 سنوات تشملها العديد من المناشط التي تخص التعليم والتثقيف المالي بالتعاون مع وزارة التعليم والشباب.
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