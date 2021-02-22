وزيرا خارجية فرنسا وإيطاليا يؤكدان التزامهما المشترك بشأن ليبيا

أعربت إيطاليا وفرنسا على لسان وزيري خارجيتيهما لويجي دي مايو وجان إيف لودريان، عن الالتزام المشترك في ليبيا وفي مجال حالة طوارئ فيروس كورونا.

وبهذا الصدد، كتب وزير الخارجية لويجي دي مايو في تغريدة على موقع “تويتر”، اليوم الاثنين، إنه “قبيل بدء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، التقيت الصديق والزميل الفرنسي جان إيف لودريان”.

وأشار دي مايو الى أنه “تم في هذا السياق، إعادة التأكيد على الالتزام المشترك من جانب إيطاليا وفرنسا بتعزيز التنسيق بشأن ليبيا، ومنطقة المتوسط ​​ومكافحة جائحة كوفيد 19”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، من خلال صفحته الرسمية عل “تويتر” بالممثلية الفرنسية لدى الاتحاد الأوروبي: “جرى تبادل مثمر مع نظيري الإيطالي، سمح لنا بتأكيد إرادتنا لتعزيز التنسيق بشأن ليبيا، إيران ومنطقة المتوسط”، فضلا عن “تنسيق العمل ضد وباء كوفيد 19”.