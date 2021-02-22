مفوضية اللاجئين: تزويد ثلاث مرافق طبية بمصراتة بالقماش الصحي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 February, 2021

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن تزويد ثلاث مرافق طبية بمصراتة بالقماش الصحي.

وبينت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن المرافق المستهدفة بالمساعدات هي مركز غسيل الكلى والعلاج بمركز مصراتة الطبي ووحدة الغسيل الهيمودي بعيادة الزرروج ووحدة الغسيل الهيموديالي في عيادة زاوية مهجوب.

وأكدت المفوضية أنها وشريكتها ليبيد قامت بالتنسيق مع بلدية مصراتة ودائرة الصحة لتوزيع القماش الصحي الذي يعد أمرا حاسما للحفاظ على السلامة والبيئة الصحية، خاصة في أوقات فيروس كورونا-19.