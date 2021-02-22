«شكشك» يشكل لجنة لمراجعة تعاقد «بومطاري» مع شركة تركية بعد الطعن على العقد

أصدر خالد شكشك رئيس الديوان قرار رقم 136 بشأن تشكيل لجنة تتولى مراجعة إجراءات وزير المالية فرج بومطاري، ومصلحة الجمارك في التعاقد مع شركة (sck) التركية، بشأن التتبع الإلكتروني للسلع والبضائع الموردة إلى الدولة الليبية.

وبحسب القرار فإن اللجنة ستنظر في دراسة المشروع وجدواه ومدى تحقيقه لمنفعة الدولة، وأثرها في منع التهريب ودخول المواد المحظورة، بالإضافة إلى دراسة الأسعار والشروط التعاقدية ودراسة التظلمات التي قدمت ضد إجراءات وزارة المالية ومصلحة الجمارك بشأن العقد، إلى جانب دراسة البدائل المتاحة في التعامل مع إجراءات الوزارة من حيث الاستمرار في العقد مع استيفاء المتطلبات القانونية، أو المفاضلة مع وسائل أخرى تحقق الأهداف ذاتها.