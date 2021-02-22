ليبيا الان

عاطلون عن العمل يُنفذون وقفة احتجاجية في الجفرة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت بلدية الجفرة وقفة احتجاجية نظمها أكثر من 30 شاباً من ودان، وزلة، وسوكنة من خريجي كليات النفط بالجامعات الليبية الباحثين عن عمل بتخصصاتهم.

وطالب المحتجون في بيان قاموا بتسليمه لرئيس المجلس التسييري للجفرة عبدالله الشيخ، المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها بالنظر في أوضاعهم، خاصةً العاطلين عن العمل منذ العام 2012، وأشاروا إلى أنّهم يحملون شهادات في جميع التخصصات تؤهلهم للعمل في الشركات، الحقول، والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة.

من جانبه رد رئيس المجلس التسييري في الجفرة على المتظاهرين، وقال إنّه سيتواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط، وسيوجه مراسلات بهذا الخصوص والتأكيد على ضرورة منح شباب الجفرة فرصاً كبيرة في التوظيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك