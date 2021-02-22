عاطلون عن العمل يُنفذون وقفة احتجاجية في الجفرة

شهدت بلدية الجفرة وقفة احتجاجية نظمها أكثر من 30 شاباً من ودان، وزلة، وسوكنة من خريجي كليات النفط بالجامعات الليبية الباحثين عن عمل بتخصصاتهم.

وطالب المحتجون في بيان قاموا بتسليمه لرئيس المجلس التسييري للجفرة عبدالله الشيخ، المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها بالنظر في أوضاعهم، خاصةً العاطلين عن العمل منذ العام 2012، وأشاروا إلى أنّهم يحملون شهادات في جميع التخصصات تؤهلهم للعمل في الشركات، الحقول، والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة.

من جانبه رد رئيس المجلس التسييري في الجفرة على المتظاهرين، وقال إنّه سيتواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط، وسيوجه مراسلات بهذا الخصوص والتأكيد على ضرورة منح شباب الجفرة فرصاً كبيرة في التوظيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية