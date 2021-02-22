حكومة الوفاق تُخصص مليون دينار لتوفير لقاح كورونا

خصصت حكومة الوفاق، 600 مليون دينار بشكل عاجل لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا واحتياجات مراكز العزل والمستلزمات الطبية العاجلة لبنود الإمداد الطبي.

ووفق القرار الذي اتُخذ خلال اجتماع للحكومة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، فإنه سيتم تغطية هذه القيمة من حساب صندوق التأمين الصحي العام، استثناء من اللوائح المنظمة لعمل الصندوق، مع التشديد بعدم استخدام المبلغ في أي أغراض أخرى.

وقدّم رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا الدكتور خليفة البكوش، شرحاً عن الظروف بالغة الصعوبة التي تحيط بمواجهة هذا الوباء، وأبرزها عدم صرف مصرف ليبيا المركزي لما تم إقراره سابقا من قبل المجلس الرئاسي بتخصيص مبلغ في حدود 600 مليون دينار لمواجهة الوباء، واحتياجات مراكز العزل ومشغلات المعامل (PCR)، ومستلزمات طبية عاجلة.

وقالت حكومة الوفاق في بيان، إن المجتمعين ناقشوا رؤية الحكومة حول الموازنة المتوقعة للعام المالي 2021 وفقاً للمستجدات السياسية والاقتصادية المتوقعة، والتي ستكون ميزانية موحدة للدولة حسبما تم الاتفاق حوله خلال زيارة كل من النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزير المالية فرج بومطاري إلى المنطقة الشرقية.

وبحث الاجتماع مقترح التقسيمات الجغرافية والإدارية والاقتصادية، بحيث تكون على شكل سبعة أقاليم اقتصادية، و12 مقاطعة “أقاليم إدارية” تتمتع بصفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتتبع كل مقاطعة إدارياً واقتصادياً مجموعة بلديات، ولكل إقليم رئيس ووكيلان، ومجلس مقاطعة يتكون من عمداء البلديات في نطاق المقاطعة. وأرجأ المجلس البت في هذا المقترح إلى الاجتماع القادم.

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