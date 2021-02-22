عبد الملك: نواب الغرب لن يتمكنوا من حضور جلسة سرت لدواعٍ أمنية

أكد عضو مجلس النواب فرج عبد الملك، أنه سيتم تحديد موعد انعقاد جلسة النواب المقبلة ومكانها، بعد انتهاء اجتماع نائبي رئيس مجلس النواب مع رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي.

وشدد عبد الملك، في تصريحات صحفية، على أنه من المرجح انعقاد جلسة تشاورية في مقر النواب بطرابلس بحضور النائبَين وأعضاء النواب المجتمعين في صبراتة، لمناقشة سبل عقد جلسة رسمية مكتملة النصاب.

وأشار عبد الملك، إلى أن أعضاء النواب في الغرب لن يتمكنوا من حضور جلسة سرت لدواعٍ أمنية.

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