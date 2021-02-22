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عبد الملك: نواب الغرب لن يتمكنوا من حضور جلسة سرت لدواعٍ أمنية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد عضو مجلس النواب فرج عبد الملك، أنه سيتم تحديد موعد انعقاد جلسة النواب المقبلة ومكانها، بعد انتهاء اجتماع نائبي رئيس مجلس النواب مع رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي.
وشدد عبد الملك، في تصريحات صحفية، على أنه من المرجح انعقاد جلسة تشاورية في مقر النواب بطرابلس بحضور النائبَين وأعضاء النواب المجتمعين في صبراتة، لمناقشة سبل عقد جلسة رسمية مكتملة النصاب.
وأشار عبد الملك، إلى أن أعضاء النواب في الغرب لن يتمكنوا من حضور جلسة سرت لدواعٍ أمنية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • أن أعضاء النواب في الأقليم الغربي من ليبيا لن يتمكنوا من حضور جلسة سرت (عادي اللي مش في ايدك تكيد )بعذرهم هم أقليم واقع تحت الاحتلال التركي ويدار من قبل السفير التركي والسفير غادر طرابلس امس الي انقره وبالنسبه لاعتماد حكومه ادبيبه هي معتمده سلفا من استيفاني والنظام الاردوغان بدليل انه زار دول وصرح تصريحات لا تحق الا لمن كان حكومته معتمده وبيما ان اعتماد البرلمان الليبي شكلي صوري كمبارسي فحتي نواب أقليمين شرق وجنوب كافي يستطيعوا القيام بتمثيل مشهد الاعتماد علي شاشات التفاز ونواب الغرب بعذرهم فالحالكم العثماني غادر طرابلس

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