بن شرادة: الترويج لمحاولة اغتيال باشاغا يهدف لهز الاستقرار بعد اختيار السلطة الجديدة

اعتبر عضو ما يسمى بمجلس لدولة سعد بن شرادة، أن مزاعم اغتيال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة لا تعدو كونها برباجندا.

وأضاف بن شرادة أن باشاغا عادة يمشي مدججا بالأعداد الغفيرة من الحرس، حيث يتألف موكبه من 25 إلى 30 سيارة.

وأوضح أن كل ما جرى هو أنه تصادف وجود سيارة تتبع جهة عسكرية من مدينة الزاوية أثناء مرور رتل الوزير، وحدث مناوشات وتلاسن مع الحرس الذي بادر بإطلاق النار عليها.

وأشار إلى أن تصوير المركز الإعلامي لداخلية الوافاق الواقعة على أنها محاولة اغتيال بمثابة إرباك للمشهد الليبي، نافيا أن تكون الواقعة محاولة اغتيال، لأنه لا يمكن لأي سيارة استهداف باشاغا الذي يتضمن موكبه على الأقل ستة سيارات مصفحة.

واعتبر أن ترويج الواقعة على أنها محاولة اغتيال بمثابة “بروباجندا” معتادة في ليبيا، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مطالبا الجميع بالتريث في نقل الأخبار سواء في الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وأرجع “البروباجندا” إلى محاولة التشويش وهز الاستقرار الذي بدأ يحدث بعد اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، مبينا أن هناك أطراف تكره الاستقرار لليبيا، وتصطاد في الماء العكر، وتحاول إرباك المشهد.

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