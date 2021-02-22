مجلس الوزراء الوفاق: الحكومة تدعم اعتماد نمط التعليم عن بعد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 February, 2021

أكد أمين عام مجلس الوزراء الطاهر عامر خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين بجامعة الزاوية على دعم الحكومة للتوجه بالعمل واعتماد نمط التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والاستفادة القصوى منه واللحاق بالركب الدولي في هذا الخصوص، وتبني قيام تعاون بين ديوان مجلس الوزراء وجامعة الزاوية في الخصوص بمشاركة وزارة التعليم، والتوجيه بالبدء في برامج الدراسات العليا للمختصين بديوان مجلس الوزراء في بعض التخصصات

وبين المسؤولين بجامعة الزاوية أن الجامعة تمتلك الإمكانيات والبرامج ولديها اتفاقيات محلية ودولية ومركز متخصص في التعليم الإلكتروني، مؤكدين أن الجامعة تبنت عملية التدريب لعدد كبير من خريجي الشهادة الثانوية لهذا العام على التطبيقات والبرامج المتعلقة باستخدام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق.

وأكد مدير المكتب القانوني بوزارة التعليم أن الوزير أصدر لائحة التعليم الإلكتروني وأن الوزارة تشجع التوجه إلى تفعيلها وستقوم بما يمكن لمعالجة أية مشاكل أو صعوبات تعترض تنفيذها.

وشارك في الاجتماع مدير مركز التعليم الإلكتروني بجامعة الزاوية محمد البشتي ومدير إدارة التخطيط بالجامعة عبدالمجيد شتي ومدير مكتب الدراسات العليا بكلية الاقتصاد جامعة الزاوية محمود فحيل البوم ومدير المكتب الشؤون القانونية بوزارة التعليم عبدالرؤوف شوشان، كما حضر الاجتماع المختصين بمكتب الأمين العام.