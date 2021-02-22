المشير حفتر يوجه بحل جميع مشاكل شهداء وجرحى القوات المسلحة ومحاسبة المتسببين في عرقلتها

اجتمع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر مع مدير إدارة شؤون الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب، حيث تم خلال هذا اللقاء مناقشة جل القضايا المتعلقة بالجرحى والشهداء تمهيداً لحلها بشكل نهائي، وذلك انطلاقاً من اهتمام القائد العام بتلك القضايا لكونها تندرج ضمن أولويات القيادة العامة.

وأكد القائد العام لمدير إدارة شؤون الجرحى أنه لابد من محاسبة المتسببين في عرقلة حل مشاكل الجرحى والشهداء لكونهم أحد أسباب انتصار القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب .