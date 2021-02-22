ضبط ليبي بحوزته مخدرات اصطناعية في إيطاليا

ألقت شرطة ولاية مودينا الإيطالية، أمس، القبض على رجلين إيطالي وليبي، يبلغان من العمر 49 و37 عامًا على التوالي، مسؤولين عن “جريمة احتجاز بغرض الاتجار بالمخدرات”.

وفي التفاصيل، قال مصدر لـ”218″، إن دورية تابعة للشرطة أوقفت سيارة مشبوهة قادمة من سان داماسو في ولاية مودينا كانت تسير بسرعة عالية وسط المدينة، وترددت السيارة قبل أن تتوقف بعد 50 مترًا من الدورية.

وأثناء الفحص، أظهر الشخصان توترًا ونفاد صبر، وكشف فحص في قاعدة البيانات عن وجود سوابق لجرائم المخدرات ضدهما، كما أن الشخص الإيطالي لديه سجل إجرامي مقيدة ضده كإجراء احترازي بالحظر المفروض عليه بالإقامة في مقاطعة مودينا.

وبيّن المصدر أنه تم العثور على 18.5 جرام من مادة الميثامفيتامين، وهو أحد أخطر المخدرات الاصطناعية المتداولة حاليًا وله تأثيرات مدمرة، ملفوف في صوف قطني مخبأ داخل صندوق القفازات.

وفي نهاية التحقيقات، احتُجز الاثنان في غرف الأمن بمقر الشرطة، بأمر من قاضي الصلح، في انتظار المحاكمة المباشرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية