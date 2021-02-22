بوقادوم: الأطراف الليبية توصلت لقناعة بضرورة حسم شرعية القيادة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 February, 2021

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أن الأطراف الليبية توصلت في النهاية لقناعة بضرورة حسم مسألة شرعية القيادة في البلاد.

وقال بوقادم في مقابلة مع قناة “فرانس24” أن رئيس الحكومة عبد المجيد الدبيبة سيؤدي قريبا زيارة إلى الجزائر مبينا أن الأطراف الليبية وصلت في النهاية للقناة التي تحدث عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن الحسم في شرعية القيادة في ليبيا وعمل انتخابات رئاسية مقررة في 24 ديسمبر 2021.