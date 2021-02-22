دي مايو ولودريان يؤكدان التزام بلديهما بتعزيز التنسيق والمساعدة في ليبيا

جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونظيره الفرنسي جان لودريان، التزام بلديهما بتعزيز التنسيق والمساعدة في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لهما على هامش أعمال مؤتمر مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، لمناقشة آخر مستجدات القضايا المشتركة بين البلدين.

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