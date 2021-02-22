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دي مايو ولودريان يؤكدان التزام بلديهما بتعزيز التنسيق والمساعدة في ليبيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونظيره الفرنسي جان لودريان، التزام بلديهما بتعزيز التنسيق والمساعدة في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لهما على هامش أعمال مؤتمر مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، لمناقشة آخر مستجدات القضايا المشتركة بين البلدين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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