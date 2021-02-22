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اليعقوبي: يجب تطبيق الحجر على تدخل بعض الشيوخ في السياسة

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت السيدة اليعقوبي عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه يجب تطبيق مصطلح “الحجر السياسي”، على بعض الشيوخ الذين وجب حجرهم سياسياً.
وأشارت اليعقوبي، في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن هذا الحكم متعلق بمن يتكلم في الشأن السياسي من المشايخ، في حين أنه لا يجيد ولا يفقه أبجديات اللعبة السياسية ودهاليزها.
ولفتت اليعقوبي، إلى أن الحجر السياسي ضرورة شرعية للحد من تعديهم واقتحامهم مجالات لا يحسنونها، وبأفكارهم وتدخلاتهم يربكون علينا المشهد ويعقدونه.
وذكرت اليعقوبي، أن البعض قد يقف موقفا مؤيداً من قضية سياسية، ويقف موقفاً معارضا لأختها، مشددة على أنه ليس معنى أن تكون شيخا، أن تكون بالضرورة ملما بكل شيء!
وتابعت، إذا كانت أمور الشرع والفتاوى محظورة على من يجهل أحكام الشرع، فإن السياسة محظورة وممنوعة على الغير ملمين بفقه الواقع ومجريات الأمور السياسية.

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  • اذا كان الغريانى بلغ من العمر ارزله وبيفتى فى كل شئ حتى فى السياسة والاقتصاد والفن بتاع كله مع انه ابوجهل تعلم الاسلام على يد يهودى هولندى كما يقول ومع ذلك يتبعه شباب وشباب اغبياء جدا لان ابسط مبادئ الاسلام ان اى فتوى مهما كان مصدرها يجب معرفة على اى اساس من القرآن والسنة فان لم تتعارض معها اخذ بها فانا ساتحمل نتيجة العمل بها وحدى واذا تنازعتم فى شئ فردوه الى الله ورسوله اى القرآن والسنة ونجد رسالة الاسلام محددة فى قوله تعالى وماارسلناك الا رحمة للعالمين .فكل نصوص القرآن والسنة رحمة للعالمين بما فيها ماتسمى اية السيف لمن يفهمها صح فالقرآن الكريم اياته مرتبطة بعضها ببعض ولفهم اية ينبغى ربطها باية اخرى فى نفس الموضوع فايات القتال مرتبطة ببعضها وعلى رأسها قوله تعالى قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لايحب المعتدين .وبربطها باية السيف فان القتال يكون لمن يقاتلنا وليس اعتداء على احد وهدف القتال حرية العقيدة وتمكين من يريد دخول الاسلام برغبته اما من يريد ان يظل متمسكا بدينه فلا اكراه فى الدين ولكن عليه ان يدفع مبلغ صغير ضريبة تسمى الجزبة يدفع المسلم زكاة مال اكبر منها ويخصص العائد لمصلحة الجميع فالناس سواسية كاسنان المشط اما يقوله الدواعش من ان هذه الاية نسخت ايات القتال الاخرى فهم من المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين اى قسموه الى اعضاء ياخذوا منها مايناسبهم ويتركوا الايات الاخرى وهو مانهى اللع عنه ولا تكونوا من المقتسمين فالقرآن الكريم لابفهمه الاغبياء لانه يخاطب اولى الالباب وقوم يتفكرون وقوم يعقلون وقوم يسمعون وهؤلاء كالانعام لايعقلون

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