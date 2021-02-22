اليعقوبي: يجب تطبيق الحجر على تدخل بعض الشيوخ في السياسة

أكدت السيدة اليعقوبي عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه يجب تطبيق مصطلح “الحجر السياسي”، على بعض الشيوخ الذين وجب حجرهم سياسياً.

وأشارت اليعقوبي، في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن هذا الحكم متعلق بمن يتكلم في الشأن السياسي من المشايخ، في حين أنه لا يجيد ولا يفقه أبجديات اللعبة السياسية ودهاليزها.

ولفتت اليعقوبي، إلى أن الحجر السياسي ضرورة شرعية للحد من تعديهم واقتحامهم مجالات لا يحسنونها، وبأفكارهم وتدخلاتهم يربكون علينا المشهد ويعقدونه.

وذكرت اليعقوبي، أن البعض قد يقف موقفا مؤيداً من قضية سياسية، ويقف موقفاً معارضا لأختها، مشددة على أنه ليس معنى أن تكون شيخا، أن تكون بالضرورة ملما بكل شيء!

وتابعت، إذا كانت أمور الشرع والفتاوى محظورة على من يجهل أحكام الشرع، فإن السياسة محظورة وممنوعة على الغير ملمين بفقه الواقع ومجريات الأمور السياسية.

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