المقدمي : ليبيا ستتسلم اللقاح خلال 3 أسابيع وستكون الأولوية للأطقم الطبية

كشف عضو اللجنة الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، علي المقدمي، أن ليبيا ستتسلم خلال ثلاثة أسابيع ما يقرب من أربعة وخمسين ألف جرعة لقاح ستخصص للأطقم الطبية.

وأكد المقدمي في تصريحات اليوم أن ليبيا تعيش حاليا في المرحلة الرابعة من انتشار فيروس كورونا، متوقعا زيادة حالات الإصابة خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب التجمعات التي شهدتها بعض الميادين في ذكرى ثورة فبراير، دون مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وفيما يخص السلالات الجديدة من الفيروس وإمكانية الكشف عنها في ليبيا، أوضح المقدمي أن هذا الأمر ليس متيسرا حاليا ويحتاج لأجهزة أخرى، خاصة مع نقص المشغلات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا