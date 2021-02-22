المنفي يشيد بجمعية الهلال الأحمر الليبي باعتبارها من أوائل المؤسسات التي توحدت في البلاد

طرابلس 22 فبراير 2021 (وال)- عقد رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي اليوم الإثنين بطرابلس، اجتماعًا مع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي والوفد المرافق له.

وأشاد الدكتور محمد المنفي خلال الاجتماع، بدور جمعية الهلال الأحمر الليبي باعتبارها من أوائل المؤسسات التي توحدت في البلاد، وعلى جهود كافة المتطوعين فيها من خلال مواجهة كافة التحديات التي مرت بها .

وتطرق الدكتور محمد المنفي لأولويات المجلس والحكومة والتي في مقدمتها توحيد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، متعهدًا في الوقت ذاته بتقديم الدعم الكامل لها لأداء عملها على أكمل وجه.

وأكد الدكتور محمد المنفي على دور الشباب الليبي المهم في هذه المرحلة، نظرًا لأن شريحة الشباب من أهم الشرائح في المجتمع، وإن المجلس الرئاسي والحكومة ستعملان على تمكين هذه الشريحة من تقلد المناصب سواء السياسية أو التنفيذية أو الإدارية في المرحلة القادمة .

بدوره، هنأ الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، رئيس المجلس الرئاسي على انتخابه، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الجمعية كمؤسسة غير حكومية؛ ستقوم بتقديم الدعم الكامل للمجلس الرئاسي والحكومة، في إطار المصالحة الوطنية ونبذ العنف والتفرقة بين الليبيين. (وال- طرابلس) ف م/ ر ت

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