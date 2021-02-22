برامج توعوية للنساء فيما يخص القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات في سرت

وصل وفد من الاتحاد النسائي لتنمية الأعمال الخيرية قادما من مدينة بنغازي إلى مدينة سرت، ضمن خطة اللجنة المركزية لتقديم برامج توعوية للنساء فيما يخص القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات، بالتعاون مع مفوضية المجتمع المدني.

الوفد الذي كان في استقباله رئيس المجلس الاجتماعي لبلدية سرت وبعض المسؤولين، سيقوم بإلقاء محاضرات توعوية بقاعة الرباط حول الإطار القانوني لمشاركة المرأة في الانتخابات، إضافة إلى آليات تنفيذ العملية الانتخابية، والمعوقات والتحديات التي تواجه المرأة في العملية الانتخابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا