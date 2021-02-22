إدريس أبوفايد: تمديد مهلة التوافق على القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة

أكد عضو اللجنة الدستورية إدريس أبو فايد تمديد موعد التوافق بين مجلسي النواب والدولة على “القاعدة الدستورية” للانتخابات الليبية حتى 19 مارس المقبل.

واعتبر أبو فايد في تدوينة على “فيسبوك”، أن ما قامت به اللجنة هو حق ثابت ومتعين نظراً لتراجع خبراء البعثة والمفوضية العليا للانتخابات، عن الالتزام باتفاق الغردقة الأول في الـ 20من يناير الماضي الموثق رسميا بشهادة البعثة نفسها.

وأوضح عضو مجلس الدولة الاستشاري أن ما حدث في لقاء الغردقة الثاني في الـ 12 من فبراير الجاري هو تقاربات شفوية، غير موثقة، لا كتابة ولا تسجيلا مرئيا أو صوتيا، وبالتالي فلا أثرا قانونيا لها.