نشطاء يعلنون رفضهم إعادة تدوير شخصيات شاركت في حكومات سابقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 February, 2021

أعرب نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا عن رفضهم إعادة تدوير شخصيات سبق لها وأن شاركت في حكومات سابقة وأثبتت فشلها.

ودعا نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني بليبيا في بيان وقع عليه 72 شخص رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد المجيد الدبيبه إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بكل ما تعنيه الكلمة وبعيدا عن المحاصصة القبلية والجهوية مؤكدين رفض إعادة تدوير شخصيات سبق لها وأن شاركت في حكومات سابقة وأثبتت فشلها وأوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن تحت أي مسمى أو تزكية من هنا أو هناك.

وأكد البيان على دعم حكومة تكنوقراط من شخصيات شبابية وقياديه تتحلى بروح الوطنية والشفافية حتى تكون عامل مساعد لنجاح الحكومة في مهامها مبينا أنه لا يحق لأحد أن يدعي تمثيل إقاليم ليبيا أو مرشح عنها في أي تشكيل وزاري.

ولفت البيان إلى ضرورة عدم المساس بموعد الانتخابات المقررة في24 ديسمبر 2021

وأعرب النشطاء في بيانهم عن مباركتهم نجاح الحوار السياسي باختيار رئيس جديد للمجلس الرئاسي ورئيس حكومة وحده وطنية