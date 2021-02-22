افتتاح فرع أكاديمية الدراسات العليا بالمنطقة الشرقية في مدينة البيضاء

شرعت إدارة أكاديمية الدراسات العليا بالمنطقة الشرقية، في استقبال ملفات الراغبين في إكمال دراساتهم العليا، بعد افتتاح الفرع بمدينة البيضاء، حيث يضم الفرع الجديد كليات العلوم الإنسانية والهندسية والقانونية، إضافة إلى كليتي الاقتصاد واللغات وغيرها.

هذا وتقدم الأكاديمية من خلال فرعها في البيضاء تسعة وعشرين برنامجا علميا ضمن اثنين وعشرين قسما علميا لدرجة الماجستير، وحسبما أفاد مكتب الإعلام والتواصل بفرع الأكاديمية، سيتواصل استقبال ملفات الراغبين في الدراسة حتى يوم الخميس القادم الخامس والعشرين من فبراير، وفق الشروط والمواعيد المعلن عنها على الصفحة الرسمية لفرع الأكاديمية.

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