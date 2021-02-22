باشاغا يصر على رواية محاولة اغتياله رغم نفي جهاز دعم الاستقرار وتكذيب الطب الشرعي

تمسك وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة بروايته التي ادعى فيها محاولة اغتياله، زاعما انها محاولة خطط لها جيدا، مستمرا في سرد تفاصيل ما وقع يوم الأحد من وجهة نظره.

وقال بشاغا إنه “في جزيرة جنزور أطلق عليه النار من سيارة مصفحة على رتله، مضيفا أن الحرس الخاص به حاول إبعاد السيارة واستمر ورائها حتى انقلبت، مدعيا أن أحد حراسه أصيب خلال إطلاق النار كما قتل شخص وقبض عل اثنين، زاعما أنها عملية مخطط لها ولم تتم من قبيل الصدفة.

وكان المكتب الإعلامي لوزير الداخلية ادعى في بيان أن “سيارة مصفحة من نوع تويوتا قامت بالرماية المباشرة على موكب الوزير أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور باستعمال أسلحة رشاشة”.

يأتي هذا في وقت نفى فيه ما يسمى بجهاز دعم الاستقرارتعرض باشاغا لمحاولة اغتيال، مؤكدا في بيان، أن حرس الوزير بادروا بإطلاق الرصاص عندما تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز مع مرور موكبه.

وأوضح أن ما حدث هو سوء تنسيق وسوء تصرف من حراس باشاغا، نافيا أي محاولة لاغتيال الوزير، وتعهد بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه وفقا للقانون والتشريعات.

وكان تقرير الطب الشرعي بطرابلس، قد أظهر أن سبب وفاة رمضان الهنقاري هو نتيجة كسور ونزيف داخلي بسبب حادث مرور، مؤكدا خلو جثمانه من أي أعيرة نارية أو شظايا .

ويأتي تقرير الطب الشرعي على عكس بيان وزير الداخلية فتحي باشاغا الذي قال أنه قُتل في اشتباك أثناء محاولة اغتياله .

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