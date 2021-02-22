المنفي: من أولويات المجلس والحكومة توحيد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدولة

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قال رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي اليوم الإثنين إن من أولويات المجلس والحكومة توحيد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدولة الليبية وتقديم الدعم الكامل لها.

وأكد المنفي خلال لقائه الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي والوفد المرافق له في طرابلس – بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس – على دور الشباب الليبي المهم في هذه المرحلة نظرًا لأن شريحة الشباب من أهم الشرائح في المجتمع.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن المجلس والحكومة سيعملان علي تمكين هذه الشريحة من تقلد المناصب سواء السياسية أو التنفيذية أو الإدارية في المرحلة القادمة.

و أشاد المنفي بدور جمعية الهلال الأحمر الليبي باعتبارها من أوائل المؤسسات التي توحدت في البلاد وعلى جهود كافة المتطوعين فيها من خلال مواجهة كافة التحديات التي مرت بها.

بدوره، أكد الدرسي أنهم كمؤسسة غير حكومية ستقوم بتقديم الدعم الكامل للمجلس الرئاسي والحكومة في إطار المصالحة الوطنية ونبذ العنف والتفرقة بين الليبيين.