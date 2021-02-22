“المحاسبة” يُشكّل لجنة لدراسة عقد تتبّع السلع الإلكتروني

أصدر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك قرارا بتشكيل لجنة من أعضاء الديوان؛ لمراجعة إجراءات وزارة المالية في حكومة الوفاق بالتعاقد مع الشركة التركية “sch” المعنية بتنفيذ برنامج التتبع الإلكتروني للسلع الموردة للسوق المحلية.

وطالب شكشك أعضاء اللجنة المكونة من 3 أفراد حجبت هويتهم، بدراسة أهداف مشروع التتبّع والجدوى منه ومدى تحقيقه للمنفعة وانعكاساته للحد من عمليات التهريب، ودراسة خلفيات التعاقد والتأكد من ضرورة حاجة الوزارة للجوء لطريق التعاقد بالتكليف المباشر مع الشركة التركية.

وشدد شكشك على ضرورة دراسة الأسعار والشروط التعاقدية، ودراسة التظلمات والاعتراضات المقدمة من عدة جهات ضد إجراءات الوزارة بشأن تطبيق نظام التتبّع الإلكتروني الموكل للشركة التركية.

وطالب بدراسة البدائل المتاحة في التعامل مع إجراءات الوزارة، والمفاضلة مع وسائل أخرى من شأنها تحقيق ذات الأهداف وأكثر جدوى، على أن تقدّم اللجنة تقريرها لرئيس الديوان خلال فترة أقصاها أسبوع.

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