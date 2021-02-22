سيادة القائد العام يبحث ملف الجرحى والشهداء مع مدير إدارة شؤون الشهداء والأسرى والمفقودين

الرجمة 22 فبراير 2021 (وال)- عقد سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مدير إدارة شؤون الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب اللواء كمال الجبالي، وذلك بمكتبه في الرجمة.

هذا وتم خلال الاجتماع؛ مناقشة جل القضايا المتعلقة بالجرحى والشهداء، تمهيدًا لحلها بشكل نهائي، وذلك انطلاقًا من اهتمام القائد العام بتلك القضايا؛ لكونها تندرج ضمن أولويات القيادة العامة.

وأكد القائد العام لمدير إدارة شؤون الجرحى؛ أنه لابد من محاسبة المتسببين في عرقلة حل مشاكل الجرحى والشهداء، لكونهم أحد أسباب انتصار القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب. (وال- الرجمة) ر ت

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